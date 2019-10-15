إطارات الصور الفارغة لكسر الجمود في الجدران الصامتة

لا تزال الصور واللوحات الفنية من أهم عناصر الديكور، وتستخدم لكسر الجمود في الجدران المصمتة ، وفيما يلي، مجموعة من الأفكار لاستخدام إطارات الصور الفارغة في الديكور، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تعليق إطار فارغ على الجدار وبداخله نماذج لأصص من البناتات والازهار.

2- يمكن استخدام إطارات الصور لتعليق المناشف في الحمّام بطريقة فنية.

3- تعليق مجموعة من إطارات الصور لتشكل فيما بينها لوحة فنية متكاملة.

4- إضافة عناصر تعيد الحياة إلى الموقد عن طريق وضع بعض إطارات الصور الفارغة.

5- تعليق مجموعة من إطارات الصور الملونة لتتدلى من السقف لمزيد من أجواء الإثارة في المنزل.

6- تشكيل خلفية مميزة في غرفة النوم عبر مجموعة كبيرة من إطارات الصور الملونة.

7- تعليق الصور الصغيرة على إطار كبير مزود بشكبة من الخيطان المتقاطعة.

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8- تحويل إطار الصور إلى حامل للمفاتيح بهذه الطريقة المميزة.

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9- تصميم حامل لأصص النباتات باستخدام إطارات الصور القديمة.

10- تحويل إطار الصور إلى حامل لعبوات التوابل في المطبخ.

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