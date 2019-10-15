هكذا تتجنب المرأة زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أن الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الولادة.
وأوضحت الرابطة أنه بدءا من وزن ولادة يبلغ 4000 جرام يكون الطفل أكثر عُرضة لمشاكل صحية في فترات لاحقة من حياته.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح الرابطة الألمانية المرأة بتجنب زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل، مشيرة إلى إمكانية الاسترشاد بالقيم التالية للزيادة المسموح بها، والتي يقدمها معهد الطب الأمريكي:
- ليس أكثر من 5ر12 إلى 18 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني أساسا من نقص الوزن.
- ليس أكثر من 5ر11 إلى 16 كجم بالنسبة للمرأة، التي تتمتع بوزن طبيعي.
- ليس أكثر من 7 إلى 5ر11 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني من زيادة الوزن.
- ليس أكثر من 5 إلى 9 كجم بالنسبة للمرأة، التي تعاني من السِمنة المفرطة.
وبشكل عام، ينبغي على الحامل أن تتبع نظاما غذائيا صحيا يتسم بالتنوع والتوازن، ويكون غنيا بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، مع مراعاة ألا تقع في الخطأ الشائع، والذي يتمثل في الأكل لفردين.
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