هكذا تحافظين على جمال شعرك في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن فصل الشتاء يمثل كابوسا مزعجا للشعر؛ حيث يصبح الشعر جافا ويفقد لمعانه ورونقه.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السبب في ذلك يرجع إلى برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف والاحتكاك بين الشعر وأغطية الرأس كالقلنسوة، ما يؤدي إلى التقصف وفقدان البريق.
وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح "إن ستايل" بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية؛ حيث يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة والنداوة، ومن ثم يصير أكثر جفافا.
ومن المهم أيضا استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون والكبريتات؛ نظرا لأنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة.
ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع.
وبشكل عام، تسهم التغذية الصحية في الحفاظ على جمال الشعر ولمعانه؛ حيث ينبغي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه مع إمداد الجسم بالزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والشوفان والفول السوداني، وفيتامين B5، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأفوكادو والمكسرات والأرز، بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لترين وثلاثة لترات يوميا.
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