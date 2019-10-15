الأنكل بوت يتألق بالجلد اللامع في الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يتألق الأنكل بوت بالجلد اللامع في خريف وشتاء 2019 /2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة وجذابة تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الأنكل البوت الذي يصل طوله إلى الكاحل، يكتسي هذا الموسم باللون الأسود اللامع، والذي يعد مناسبا لإطلالة العمل.
وأضافت شولتس أن الأنكل البوت يخطف الأنظار أيضا بالألوان الزاهية كالأحمر والوردي، مشيرة إلى أن هذه الموديلات تناسب الحفلات بصفة خاصة.
ومَن ترغب في إطلالة تجمع بين الهدوء والجاذبية في آن واحد، فيمكنها اللجوء إلى الموديلات، التي تزدان بدرجات البني، خاصة الكريمي.
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