علامةٌ إماراتيةٌ ناشئةٌ تحوّل حقيبة الخصر إلى قميص كروب توب‎.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت العلامة الإماراتية الناشئة Úchè والتي يقع مقرّها في دبي عن إطلاق مجموعة جديدة من الأزياء الجاهزة عبر حسابها في إنستغرام.

وتتكون المجموعة من قطع بيضاء بنمط المينيماليست تتخللها طبعة المونوغرام السوداء، وكلّها متاحة في حجم واحد ملائم لمختلف الأجسام.

وأكثر ما لفت اهتمامنا هي حقيبة الخصر الأيقونية من فترة التسعينيات، التي تمّ تحويلها إلى قميص كروب توب يحمل اسم "Bum Bag top"، هذه الصيحة الجديدة قد تُحدث بعض الضّجة على مواقع إنستغرام. لكن من غير المتوقع أنْ نراها في الشوارع إلا كجزء من إطلالات بعض النجمات العالميات، أمثال ريهانا، وبيلا حديد، وكاردي بي.

يُذكر أنّ علامة Úchè تأسّست في شهر أغسطس الماضي، واسمها يعني "فكرة" باللغة النيجيرية، وهي اللغة الأمّ لمؤسّسة العلامة، وتركّز العلامة التجارية على أسلوب المينيماليست مع تقديم قطع عصرية جريئة مبتكرة على غرار علامة أوف وايت لمؤسّسها فيرجيل أبلوه، والذي قدّم في مجموعته العديد من القطع الغريبة غير القابلة للارتداء، بما في ذلك أحدث حقيبة أوف وايت "Meteor" من مجموعة ربيع وصيف 2020.