شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك في ظهور جديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعيد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، مساء اليوم، في ظهور جديد عبر موقع «يوتيوب»، وذلك حسب نجله علاء مبارك.
وغرّد علاء أمس، على حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر، يمكن المشاهدة غداً (اليوم) الساعة ٨:٣٠ مساء».
وأرفق علاء التغريدة برابط خاص يمكن من خلاله المتابعة على «يوتيوب»، كما نشر مع التغريدة صورة خاصة لوالده.
يشار إلى أن علاء كان قد كتب قبل يومين أيضاً: «قريباً.. الرئيس مبارك يتحدث عن بعض ذكريات حرب أكتوبر فى عيدها الـ٤٦»، دون تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حسني مبارك في ظهور جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.