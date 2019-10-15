الامارات | حسني مبارك في ظهور جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن حسني مبارك في ظهور جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعيد الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بعض ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، مساء اليوم، في ظهور جديد عبر موقع «يوتيوب»، وذلك حسب نجله علاء مبارك.

وغرّد علاء أمس، على حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات حرب أكتوبر، يمكن المشاهدة غداً (اليوم) الساعة ٨:٣٠ مساء».

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وأرفق علاء التغريدة برابط خاص يمكن من خلاله المتابعة على «يوتيوب»، كما نشر مع التغريدة صورة خاصة لوالده.

يشار إلى أن علاء كان قد كتب قبل يومين أيضاً: «قريباً.. الرئيس مبارك يتحدث عن بعض ذكريات حرب أكتوبر فى عيدها الـ٤٦»، دون تفاصيل.