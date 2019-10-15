احذري.. 3 علامات على الوجه تنبئ بأعراض نقص فيتامين B12

يؤدي فيتامين B12 وظائف عديدة مهمة في الجسم، ويتسبب نقصه في حدوث أمراض خطيرة، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة خلايا العصبية وخلايا الدم، وكذلك صنع الحمض النووي.
ونقص فيتامين B12 يؤدي إلى حدوث عدد من العلامات التي تظهر على الوجه ويمكن تبينها بسهولة، بحسب "روسيا اليوم".
علامات نقص فيتامين B12
الشحوب
قد يبدو شحوب الجلد إذا كان الشخص مصابا باليرقان، نتيجة لنقص فيتامين B12، نتيجة قلة خلايا الدم الحمراء المنتشرة تحت الجلد.
إصفرار الجلد
يمكن أن يكون إصفرار الجلد علامة على نقص فيتامين B12.
ويمكن أن يكون اليرقان علامة على وجود مرض خطير، مثل أمراض الكبد.
بقع بيضاء
البقع البيضاء على الجلد تعد واحدة من أعراض نقص فيتامين B12.
وقد تظهر بقع بيضاء لدى شخص مصاب بنقص هذا الفيتامين، بسبب انخفاض مستوى الميلانين.
ومن المرجح أن تظهر البقع على الساعد، وكثير منها يكون جافا ورقيقا.
أين يوجد فيتامين B12
يمكن الحصول على فيتامين B12 بشكل أساسي من المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم ومنتجات الألبان.
وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بـ B12 اللحم البقري، والحبوب المدعمة والتونة وسمك السلمون.
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