استشاري عظام: السيدات ومرضى السكر الأكثر عرضة لآلام الكتف

قال الدكتور أشرف عبدالعزيز، استشارى جراحة العظام بجامعة الأزهر، إن أكثر مشكلة يتعرض لها معظم الناس بعد آلام الظهر هي آلام الكتف، وأنه بداية من سن الأربعينيات يزداد الإحساس بالألم، وأن السيدات ومرضى السكر هما الأكثر عرضة لآلام الكتف.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت" المذاع على إذاعة البرنامج العام، أن طبيعة الحياة الهادئة في مصر والتي تفتقر إلى الحركة وممارسة التمارين الرياضية تؤدي إلى زيادة آلام المفاصل، مشيرا أن الكتف له خاصية مختلفة عن باقي مفاصل الجسم حيث إنه أكثر مفصل يتحرك في الجسم كله، وهو المفصل الوحيد الذي تقع عضلاته بداخله، على عكس كل المفاصل التي عضلاتها من الخارج.

وتابع عبدالعزيز، إنه مع تقدم عمر الإنسان تقل السوائل داخل المفصل ويحدث بعض البروز في العظم فينتج احتكاك بين عظمة اللوح وعظمة الكتف وبالتالي تحدث كدمات بسيطة في الوتر تؤدى إلى تورم في الوتر وفي بعض الأحيان تنتج عنه إصابة.

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وأوضح استشارى جراحة العظام بجامعة الأزهر، أنه يجري عمل أشعة على الكتف لمعرفة شكل العظم، وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي لعلاج دوائي أم تدخل جراحي .