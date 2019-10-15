عجوز هندية في الـ75 من عمرها تنجب طفلة وزنها 600 جرام

شهدت ولاية راجستان شمال الهند واقعة غريبة، حيث أنجبت مسنة طفلة صغيرة للغاية قيصريا في الشهر 6.5 من الحمل، وجرى إلحاق الرضيعة العناية المركزة للحفاظ على حياتها وضمان سلامتها.
وكانت المرأة الهندية البالغة من العمر 75 عاما بحسب موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن Hindustan Times، ترغب في إنجاب طفلا من لحمها ودمها، بعدما تبنت طفلا من أقاربها، لذا لجأت إلى التلقيح الصناعي، وبالفعل تمكنت من الحمل.
ولكن الطبيب أبيلاشا كينكار، الذي شارك في عملية الولادة قال إن السيدة كانت ضعيفة جدا، لامتلاكها رئة واحدة، منوها بأن الطفلة ولدت ووزنها 600 جرام فقط.
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