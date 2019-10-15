دراسة تكشف العلاقة بين الإصابة بالتوحد وتناول المكملات الغذائية

حلل مجموعة من الباحثين بيانات من 27 دراسة تجريبية، شملت في الإجمال 1038 طفلًا، مصابًا باضطراب التوحد، واكتشفت الدراسة التحليلية أن تناول الأطفال المصابين مكملات غذائية غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية أوميجا 3 قد يقلل لديهم من أعراض المرض.

وقسم الباحثون المشاركين لمجموعات عشوائية لتناول مكملات غذائية متنوعة بما يشمل الفيتامينات وأوميغا3 أو تناول دواء وهمي.

وخلص الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية (بيدياتركس) إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات وأوميغا3 كانت أكثر فاعلية في تحسين الكثير من أعراض المرض، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وقال الدكتور ديفيد فراغواس أبرز باحثي الدراسة والباحث في مستشفى غريغوريو مارانيون العام وجامعة كمبلوتنسي بمدريد: "تشير تلك النتائج إلى أن بعض التدخل في الحمية الغذائية قد يكون له دور في إدارة علاج بعض الأعراض المتعلقة بخلل الوظائف لدى المصابين بالتوحد".

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ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يصاب طفل من بين 59 تقريبا بالتوحد، وعادة يجري تشخيص الإصابة بالمرض لدى الأولاد أكثر من البنات.

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أظهرت أن المكملات الغذائية تلك تساعد فيما يبدو الأطفال المصابين، إلا أن فراغواس اعترف بأن من السابق لأوانه توصية الآباء بالبدء في إعطائها لأطفالهم.

وتقول أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية إن ما يُعقد الأمور بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد هو أن الكثير منهم يعانون من مشكلات متعلقة بالطعام أيضاً، إذ قد يكون لديهم حساسية عالية لمذاق ورائحة ولون وملمس بعض الأطعمة أو يأكلون أنواعاً مختارة فقط، كما قد تؤثر بعد الأدوية على شهيتهم.

وتنصح الأكاديمية بزيارة الأطفال المصابين بالتوحد لخبير تغذية متخصص قبل اتباع أي حمية، للتأكد من حصولهم على كل العناصر الغذائية والسعرات التي يحتاجونها لنموهم.