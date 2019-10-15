أفكاء أزياء عصرية للبنات من ماريتا الحلاني استوحي منها ما يُناسبك

باتت ماريتا الحلاني واحدة من أشهر النجمات الشابات في الوطن العربي، كما أصبح لديها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين، إن كان في الحياة الواقعية أو في العالم الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي، وما زاد من شهرة ماريتا، أناقتها الشبابية العصرية التي تلائم عمرها، ولا سيما في التنسيقات الكاجوال واليومية التي تعتمدها. واليوم جمعنا بالصور أفكار أزياء عصرية للبنات من ماريتا الحلاني، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.

نسقت ماريتا الحلاني اطلالة عصرية وشبابية ذات طابع رياضي لأحد المشاوير الصباحية، حيث إنها اختارت سروالًا مطاطيًّا رياضيًّا باللون الأزرق النيلي، مع تيشرت قطنية طويلة باللون الأبيض، ومن فوقهما اعتمدت سويتشرت باللون الأحمر، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة كتف بتصميم شبابي من غوتشي Gucci باللون البيج.

الأناقة تكمن في البساطة، وهنا اعتمدت ماريتا الحلاني اطلالة شبابية أنيقة وغير متكلفة، كانت عبارة عن تيشرت قطنية باللون الأبيض نسقت معها جينز باللون الأزرق الفاتح بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ أحمر، مزين بورود بيضاء، أضافت من خلاله لمسات لافتة على اللوك.

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السراويل القطنية الضيقة والقصيرة، أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدنا ماريتا الحلاني في أحد المشاوير المسائية، وقد اعتمدتها بأسلوب عصري وقد اختارتها باللون الأسود، ونسقت معها توب بياقة عالية باللون الأبيض، وبليزر أسود زينت خصره بحقيبة من الجلد من غوتشي Gucci، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وجوارب باللون الفوشيا، أضافت من خلالها لمسات لافتة.

تنسيقات أزياء شبابية للبنات بأسلوب ماريتا الحلاني العصري والمميز، شاهدي الخيارات التي اعتمدتها واستوحي منها بعض الأفكار لمختلف المشاوير اليومية.

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