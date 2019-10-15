دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
توصل باحثون في جامعة "سانت أندروز" في أسكوتلندا، إلى أنه من الثابت أن الماء والماء الفوار يساعدان على التغلب على العطش، إلا أن المشروبات المحلاة أو الغنية بالبروتين قد تكون الخيار الأفضل لترطيب الإنسان.
ووفقا للدراسة التي نشرت في عدد أكتوبر من المجلة الأمريكية للأغذية، فإن الحليب المنزوع الدسم هو الأكثر ترطيبا، يليه الحليب الكامل الدسم وعصير البرتقال، أو مشروبات الصودا أو الشاى المثلج أو القهوة.
ويرى الباحثون أن أحد العوامل المساهمة في ذلك هي نوعية المشروب في حد ذاته وسرعة امتصاصه في مجرى الدم، حيث يعمل على ترطيب الجسم.
وأوضحت الدراسة أن الحليب أكثر ترطيبا من الماء لاحتولئه على سكر اللاكتوز ولبعض البروتين وبعض الدهون، كما يحتوd على الصوديوم، حيث يعمل بمثابة الأسفنجة يمتص الماء في الجسم ويؤدى إلى إنتاج كميات أقل من البول.
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