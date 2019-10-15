نصائح للفتيات قبل إزالة الشعر بالشمع

إزالة الشعر بالشمع، من الطرق التقليدية الشائعة، التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات في مختلف دول العالم، للحصول على ملمس ناعم للجلد.

ولا يقتصر الاستعداد لإزالة الشعر على تجهيز الشمع ومتابعة درجة حرارته، بحيث لا يكون ساخنا جدا ويؤدي لحرق البشرة، إلا أنه توجد خطوات تسبق ذلك، حتى لا تتأذى البشرة، ويتم الحصول على النتائج المرجوة من "السويت".

وفيما يلي نصائح يجب اتباعها، قبل إزالة الشعر بالشمع، وفقا لما ذكره موقع slice.ca الأمريكي:

- الاستحمام بطريقة صحيحة، قبل الشمع لفتح مسام الجسم.

- استخدام "الليفة" لتقشير البشرة.

Advertisements

- تجنب استعمال المواد الهلامية والمستحضرات والزيوت قبل الشمع، لأنها قد تتداخل مع إزالة الشعر.

- تجنب الحصول على تان بطرق طبيعة في المنزل أو اكتسابه خلال الجلوس على البحر، وذلك قبل 24 ساعة من استعمال الشمع.

- مسح البشرة قبل استعمال الشمع، للتأكد من خلوها من الجروح والخدوش.