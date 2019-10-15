ميغان ماركل تختار فستان بتصميم الترنش الأيقوني في رحلتها لجنوب أفريقيا

المتابعات لستايل دوقة ساسكس ميغان ميركل، يعلمن جيداً عشقها لمعطف الخندق أو الـ trench coat، فهو قطعة لا تستغنى عنها في مختلف المواسم، خاصة بالألوان الحيادية مثل البيج والأبيض و البني ، هذه المرة ذهبت ميغان ميركل خلال رحلتها بجنوب أفريقيا إلى فستان بتصميم الترنش الأيقوني، جاء يحمل جميع التفاصيل مثل الصدرية المزدوجة، الياقات العريضة وأيضاً حزام الخصر، لكن القطعة التي اختارتها ميغان بدون أكمام لتناسب طقس جنوب إفريقيا. الفستان بتوقيع دار الأزياء الكندية House of Nonie.

اختارت ميغان ميركل اللون البيج المائل إلى الوردي هو لون يتربع على عرش الموضة لعدة أعوام، كما أنه يناسب لون بشرتها الحنطية القريبة من نساء الشرق الأوسط، كذلك، انتعلت زوج من أحذية الـ pump بدرجة من النيود المائل إلى البيج.

أفكار لتنسيق فستان الترنش هذا الخريف

في حين اختارت ميغان ميركل أن تعتمد هذه القطعة بأسلوب الفستان مع كشف ذراعيها، يمكنكِ تنسيق القطعة نفسها بأكثر من نمط أنيق وعصري.

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هذه القطعة يمكن التعامل معها كفستان مع إضافة قميص نسائي بأكمام لإضافة لمسة دفء تحميكِ من نسمات الخريف الباردة. أيضاً يمكن اعتبار القطعة نفسها معطف بدون أكمام أو "فيست"، وهنا يمكنكِ تنسيقه مع بنطلون بقصة محبوكة وقميص نسائي أو حتى كنزة برقبة خفيفة، في هذه الحالة ننصحكِ باعتماد الفستان مفتوح مع وضع الحزام دون ربطه.

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الفستان القميص خيار آخر لا تستغنى عنه ميغان ميركل

خلال الرحلة نفسها، بجنوب أفريقيا، اعتمدت دوقة ساسكس، ميغان ميركل فستان عصري أخري، يؤكد أن اختياراتها أصبحت أكثر ملائمة لإطلالة كل اليوم، ويمكن وصف اختياراتها خلال هذه الرحلة بالأزياء الأساسية.

اعتمدت ميغان ميركل فستان مستوحى من تصميم القميص النسائي، باللون الأبيض، مزود بحزام في الخصر ضم التصميم على قوامها. انتعلت معه الحذاء الـ pump باللون النيود الذي يعد الخيار الآمن مع جميع إطلالاتها.

أسلوب ميغان ميركل يلهمك بإطلالات أنيقة للخريف، كما أن خياراتها تناسب العمل لا سيما عند مزج القطعتين معاً.

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