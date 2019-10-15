التنمر الإلكتروني يدفع المطربة الكورية "سولي" للانتحار.. ومغردون: ارقدي في سلام

تصدر اسم المطربة الكورية "سولي" مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث تداول المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اسمها أكثر من مليوني مرة، كما تصدر هاشتاج "سولي" تويتر في بعض البلدان العربية خاصة السعودية، وهذا بحسب موقع الـ"بي بي سي".

كما استخدم المغردون "هاشتاجات" تتعلق بمواضيع الصحة النفسية والاكتئاب والانتحار، بينما رثاها كثيرون باستخدام "هاشتاجات مثل: "ripsulli"، أي ارقدي في سلام يا سولي.

ويُعتقد أن سولي تركت الفرقة بعد معاناة مع الإساءة والتنمر الإلكتروني الذي تعرضت له عبر الإنترنت، حيث أعرب المغردون عن استيائهم، بسبب التنمر الذي أدى إلى وفاة سولي، على حد قولهم.

Advertisements

ودعا فريق من المغردين إلى مراعاة مشاعر المشاهير، مؤكدين أنهم ليسوا بغافلين عن التنمر وعن رسائل الكراهية التي يتلقونها عبر الإنترنت.

وتعرضت الفنانة الكورية لسيل من الانتقادات في عام 2016، بعد اتباعها لحملة "لا لحمالات الصدر" المنافية للآداب في المجتمع الكوري، ما أدى إلى تعرضها للإساءة الإلكترونية من المجتمع الكوري المحافظ.

وكانت سولي صديقة نجم البوب الكوري "جونج هيون"، الذي أقدم على الانتحار عام 2017، نتيجة الاكتئاب والضغط النفسي، مما دفع بعض المغردين إلى الربط بين حادثي الوفاة.