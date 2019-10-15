طريقة عمل فطائر مقلية بالقرفة

الفطائر المقلية بالقرفة تعد إحدى الأصناف والوجبات الشهية التي لا غنى عن إعدادها، وتقدم "هُن" طريقة عملها للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير فطيرة مقلية بالقرفة 2 كوب دقيق ربع كوب زيت بيضة نصف كوب لبن 2 ملعقة كبيرة سكر رشة ملح Advertisements ملعقة صغيرة قرفة ناعمة ملعقة صغيرة بيكنج بودر زيت للقلى مقادير الوجه سكر بودرة قرفة ناعمة طريقة تحضير فطيرة مقلية بالقرفة أخلطى مقادير العجينة ثم قطعيها لكرات صغيرة، واتركيها لترتاح لمدة 10 دقائق. افردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق. اقلي الفطيرة في الزيت ثم رشيها بخليط السكر البودرة والقرفة الناعمة، وهي ساخنة ثم قدميها.

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