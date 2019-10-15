دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مريض بورم سرطاني في المخ

دور إنساني رائع أدته الفنانة دنيا سمير غانم بعدما وصلتها دعوات عاجلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمقابلة طفل يُدعى "محمد" مريض بورم سرطاني في المخ، يحلم بلقائها، لتلبي الفنانة الشابة الدعوة.

ونشر زوجها الإعلامي رامي رضوان صورا للمقابلة، ظهرت فيها دنيا وهي تلاعب محمد وتقطّع معه التورته وتلعب معه في أحد الحدائق.

وعلق رضوان على الصور، "ناس كتير بعتتلي وبعتت لدنيا البوست بتاع محمد (ربنا يشفيه ويعافيه يا رب) ودنيا كعادتها ماتأخرتش. قابلت محمد ولعبوا مع بعض وهزروا. ويكفي السعادة اللي ادخلتها لقلب محمد".

وأضاف، "ربنا يباركلك يا حبيبتي ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس.. ويحبب فيكِ كل خلقه يا رب. وشكرا ا.محمد القوسي على سعيه لفعل الخير. وأرجوكم ندعي كلنا لمحمد إن ربنا يكتب له شفاء عاجل يا رب".

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واختتم رضوان تعليقه بوسوم، "انشروا الخير بين الناس. انشروا السعادة على الآخرين. أسعد الناس من أسعد الناس".