طريقة عمل عصير رمان باللبن

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حضري لأطفالك عصير رمان باللبن بطريقة بسيطة، على طريقة الشيف زينب مصطفى، لتقديم مشروب غني ولذيذ.
مقادير عصير رمان باللبن
رمان حب مجمد في "الفريزر"
حليب
عسل أبيض
رشة فانيليا
ملعقة زبادي
ثمرة موز
لون طعام أحمر
أوراق نعناع طازجة
طريقة تحضير عصير رمان باللبن
أخلطي الحليب مع الرمان، في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي لهم العسل والفانيليا.
ضعي الموز للخليط السابق، مع الزبادي ولون الطعام الأحمر، واستمري في الخلط جيدًا.
يقدم في كاسات التقديم، مع تزينه بأوراق النعناع الطازجة.
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