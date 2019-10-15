تلجأ عدد من الفتيات لتركيب الرموش الصناعية، لإبراز جمال عيناها، والظهور بمظهر أنثوي مميز ومختلف. وتقع العديد منهن في أزمة لتنظيفها لاحقا، لأجل استخدامها من جديد، وإليكِ خطوات تنظيف الرموش الصناعية، حسبما ذكرها "wikihow": أدوات تنظيف الرموش الصناعية مزيل مكياج عيون كحول كرات قطنية عصا قطنية Advertisements خطوات تنظيف الرموش الصناعية أزيلي الرموش المستعارة برفق، وأمسكيها بإحكام بالإبهام والسبابة. أزيلي الشريط اللاصق، الموجود بالداخل ببطء. أغمسي الكرة القطنية في مزيل المكياج ثم امسحيها على الرموش، واستخدمي العصا القطنية بنفس الطريقة على خط الرموش. كرري تلك الخطوات، مرة تلو الأخرى، حتى تتأكدي من إزالة المكياج تمامًا. استخدمي الملقط لإزالة ما تبقى من اللصق. عقب هذه الخطوات، قومي بمسح الرموش، والخط من الداخل بالكحل، باستخدام العصا القطنية لتعقيمها وارتداءها مرة أخرى.

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