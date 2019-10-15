طريقة تحضير الزيتون المخلل في المنزل

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يعد الزيتون المخلل أحد المقبلات ذات الشعبية الكبيرة، وتبحث العديد من ربات البيوت عن سر الخلطة لتحضيره في المنزل، للحصول على مذاق مميز.
وفيما يلي خطوات تحضير الزيتون المخلل في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".
مقادير الزيتون المخلل
زيتون
زيت
ماء
الملح
العصفر
حبة البركة
عصير الليمون
طريقة تحضير الزيتون المخلل
- غسل الزيتون جيدا بماء فاتر.
- شق الزيتون بالسكين.
- في وعاء منفصل، نخلط مع حبة البركة والملح وعصير الليمون والعصفر.
- وضع الزيتون داخل برطمان زجاجي، ثم إضافة الخليط.
- إضافة الماء حتى تغطية الزيتون.
- إضافة قشر الليمون والزيت.
- ترك البرطمان مغلق لمدة شهر ونصف حتى ينضج.
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