هذا هو اتجاه المعطف الذي سترينه في كل مكان خلال الأشهر القادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ المعطف من القطع الأساسية في خزانة أزياء موسم الخريف، وقد شهدت مدرجات خريف وشتاء 2019 ظهور كمٍّ هائلٍ من الكابات والأغطية من توقيع أشهر الماركات العالمية، أمثال أوسكار دي لا رنتا وبرادا شانيل وميو ميو، وقد تم تنسيقها مع كل شيء بدءًا من بنطلون الجينز الضيّق إلى السراويل الجلدية والتنانير القصيرة.

وانطلاقًا من المدرجات، من المتوقّع أن تكون معاطف الكاب من أبرز الاتجاهات التي ستحظى بشهرة واسعة في الأشهر القادمة، فهي قوية وجذابة وأنيقة، كما أنها بديل مثالي لمعطف الصوف الكلاسيكي.

وسواءً كنت تُفضّلين معاطف البونشو الخفيفة، أو الكابات الصوفية الثقيلة، أو الأنماط المنقوشة، أو المعاطف المتدفقة بطول الكاحل، من السهل ارتداء الكابات مع أي شيء سواءً مع الجينز وأحذية البوت، أو تنورة قصيرة وبوتات عالية حتى الركبة.

فيما يلي أبرز صيحات الكاب التي رصدناها على مدرجات خريف وشتاء 2019/2020: