السِمنة تهددك بالسكري من النوع الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للسكري من أن السِمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ حيث يرتفع الخطر بشدة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أكبر من 30.

وتتمثل أعراض السكري من النوع الثاني في العطش الشديد وكثرة التبول وخسارة الوزن وجفاف الجسم والبشرة، بالإضافة إلى التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

ولتجنب خطر الإصابة بالسكري تنصح الجمعية بإتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية، أي الإقلال من الدهون والحلويات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.