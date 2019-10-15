"سواتش" تدشن أكبر مبنى مصنوع من الخشب بسويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

دشنت مجموعة سواتش السويسرية لإنتاج الساعات مقرها الرئيسى الجديد فى مدينة بيل بشمال سويسرا، والذي يعد أكبر مبنى مصنوع من الخشب.

وقال المهندس المعمارى الياباني شيجيرو إن "تصميم المبنى يعد ثاني المشروعات التي يتعاون فيها مع شركة الساعات السويسرية، بعد مركز نيكولاس جي هايك في طوكيو الذي سمي على اسم مؤسس مجموعة سواتش وافتتح في عام 2007.

وشيد المبنى الجديد بالكامل من الخشب السويسري وثاني أكسيد الكربون المحايد وشيد بشكل أفعواني، ما دفع السكان المحليين لوصفه باسم "الثعبان الضخم" ويقع فى وسط مدينة بيل مركز صناعة الساعات في سويسرا.