- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال رجلا يدعى أكيو هاتوري، يبلغ من العمر 61 عاما، من مقاطعة “أوتا وارد” بالعاصمة طوكيو، إثر قيامه بانتهاج طريقة غريبة للانتقام، بعد سرقة مقعد دراجته العام الماضي.
ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد اتهمت الشرطة اليابانية أكيو هاتوري، بسرقة 159 مقعدا للدراجات، ورصدت كاميرا المراقبة في أغسطس الماضي الرجل الياباني وهو يخلع مقعد دراجة شخص ويضعه في سلة دراجته ثم يهرب به بعيدا.
الضحية أبلغ الشرطة عن واقعة السرقة؛ مما جعلها تتعقب الرجل، وعندما تعرف الضباط على هاتوري وداهموا منزله كان من المتوقع العثور على المقعد المسروق؛ إلا أن ما جرى كان غريبا حيث عثرت الشرطة بحوزة الرجل على 159 مقعدا للدراجات في منزله.
أثناء التحقيق مع الياباني العجوز، سرد تفاصيل القصة، وقال إن دراجته تعرضت للسرقة في صيف عام 2018، وكان يشعر بخيبة أمل لدرجة أنه أراد أن يشعر الآخرون بألمه.. لذا بدلا من الإبلاغ عن السرقة أو على الأقل محاولة التعرف على اللص، حتى يتمكن من الانتقام منه، تحول هاتوري إلى سارق مقاعد الدراجات بنفسه في اليابان.
هاتوري قال للشرطة خلال التحقيقات: اضطررت إلى شراء مقعد دراجة آخر بعد سرقة مقعدي في صيف 2018.. بعد ذلك بدأت الثأر، أردت أن يعرف الآخرون الشعور نفسه.
وبعد فتح تحقيق في موجة الجرائم الصغيرة، التي ارتكبها هاتوري، كشفت الشرطة عن أشرطة فيديو كاميرات المراقبة وهو يقوم بسرقة مقاعد الدراجات خلال تجوله في العاصمة اليابانية طوكيو، وعرضت الـ159 مقعدا المسروقة على وسائل الإعلام.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقوا مقعد دراجته.. فانتقم بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.