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تهوى الكثير من الفتيات اللون البرونزي، وتغير لون البشرة، فهناك من يستخدم الشمس لتغير لون البشره وعمل "تان"، ولكن من الممكن التعرض للأشعه الخطرة ما يصيب الجسم ببعض الأضرار.
وإليك وصفات طبيعية لتسمير البشرة في المنزل، بحسب موقع"مايو كلينيك".
وصفة الجزر وزيت الأطفال والجليسرين
اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الأطفال وملعقة صغيرة من الجليسرين السائل وملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو وملعقة صغيرة زيت جوز الهند و3 ملاعق كبيرة من عصير الجزر، ومن ثم مديه على الوجه بشكل متساوٍ واتركيه لمدة 15 دقيقة.
وصفة الكاكاو واللانولين
مزج كوب من بودرة الكاكاو مع نصف كوب من اللانولين الأبيض، ومن ثم توزيع الخليط على جسمك وتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف ومن ثم اشطفي جسمك بالماء.
وصفة الزعفران وزيت الزيتون
امزجي ربع كوب من بودرة الزعفران وكوب من زيت الزيتون جيداً، ومن ثم وزعيه على جسمك، ولنتيجة أفضل قومي بتعريض جسمك للشمس لمدة 15 دقيقة، قومي بتكرار هذه الوصفة يومياً حتى تحصلي على لون البرونز الذي ترغبين به.
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