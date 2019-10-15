خطوات وضع مكياج العروس في المنزل.. "وفري فلوس الميكب آرتست"

تلجأ بعض الفتيات اليوم، لتطبيق مكياج عُرسها بالمنزل، فارتفاع أسعار خبراء التجميل، أجبر العديد منهن للاعتماد على أنفسهن، كما أن البعض الآخر منهن يجدن هذه الطريقة أكثر توفيرًا خاصة مع إمكانية استعمال تلك المستحضرات فيما بعد، ولأطول فترة ممكنة.

ويعد هذا الحل، هو الأمثل للعرائس اللاتي ينظمن حفلات زفافهن خارج مديناتهن، حتى تبقى الأدوات معهن حينما يجدنها.

ويقدم "هن" خطوات وضع مكياج العروس في المنزل، وفقًا لخبيرة التجميل كريز عماد.

إعداد البشرة

لا يفضل وضع المكياج، على بشرة غير مهيأة، فمهما وضعتي طبقات من مساحيق التجميل، لا يمكنك الظهور ببشرة ناعمة، خالية من العيوب، عليكِ في البداية الاهتمام ببشرتك من خلال روتين مُحدد.

فقط اختاري المُقشر والغسول الأنسب، مع الاهتمام بجلسات تنظيف البشرة وعلاج البثور وآثار الحبوب، لتبدو بشرتك كبشرة الأطفال، مهيأة لوضع المكياج في النهاية.

مكياج الوجه

ينقسم مكياج الوجه لعديد من الخطوات، يمكنك تطبيقهم على النحو التالي:

تطبيق البرايمر

يعد أول خطوات وضع المكياج، فهو يفصل بين طبقات الجلد والمكياج، ويقبض المسام، فعليكِ اختيار نوع ملائم لك، حتى يساعدك في تثبيت المساحيق على بشرتك لأطول وقت ممكن.

اختيار وتطبيق كريم الأساس

هو الطبقة الأساسية لبشرتك، قومي باختيار النوع واللون الأنسب للون ونوع بشرتك، ومن ثم ابدأي بتطبيقه من خلال الفرشاة المخصصة له.

ابحثي عن كريم أساس بظل وردي أو أحمر أو أزرق إذا كان لون بشرتكِ فاتح.

استخدمي كريم أساس بظل أصفر أو ذهبي إذا كان لون بشرتكِ خمري.

وزعيه على بشرتك بحرص من أسفل لأعلى، مع مراعاة عدم وضع الكثير من الطبقات، حتى لا يبدو مُلطخًا.

الكونسيلر

يعد واحد منن أهم الخطوات، تطبيق كونسيلر تحت العين، مع المصحح "كوريكتور" لإخفاء أثار الهالات السوداء، والشحوب.

ولكن عليكِ مراعات أن يكون لونه ملائم للون بشرتك الأساسية.

البودر

لابد من تثبيت طبقات كريم الأساس والكونسيلر، باستخدام بودر شفافة، حتى لا تبدين بشكل مبالغ فيه، أو تطبيق بودر "البانانا" لكي تعطيكي تأثير اللون البرونزي الخمري.

البلاشر

حاولي اختيار بلاشر "أحمر خدود" ملاءم للون بشرتك الأساسي، مع توزيعه جيدًا على عظام الوجه، باستخدام الفرشاة المروحية المخصصة له.

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وعند الشراء عليكِ مراعاة الآتي:

استخدمي ألوانًا مثل الوردي الناعم أو الوردي بدرجات البيج والبُني الفاتح إذا كانت بشرتكِ فاتحة جدًا.

استخدمي ألوانا مثل المشمش الذهبي أو لون الخوخي إذا كانت بشرتكِ فاتحة

استخدمي لون الكرز أو التوت الفاتح إذا كانت بشرتكِ متوسطة اللون.

استخدمي اللون البُني الفاتح أو لون المشمشي إذا كانت بشرتكِ خمرية.

استخدمي لون البرقوق والتوت ولون العنب إذا كانت بشرتكِ داكنة.

الكونتور

استخدمي الكونتور في تحديد ملامحك، من خلال دمج ألوانه على بشرتك، من أجل إبراز ملامح وجهك.

الهايلايتر

لكي يزيد وجهك ضي ولمعان، قومي بتوزيع الهايلايتر، أعلى عظام "الخد" وفي منتصف الأنف، وأعلى الشفاه، وعلى منطقتي الذقن وأعلى الرأس.

مكياج العيون

يعد المنطقة الأكثر جذبًا في وجهك، وعليكِ تطبيقه بحرص شديد.

ظلال العيون

اختاري ظل لامع بالمنطقة بين أعلى عظام الأنف والعين، مع لون لامع أيضَا أسفل نهاية الحاجب.

اختاري لون "أيشادو" فاتح على الجفن، مع دمجه بألوان غامقة بنهاية الجفن.

تحديد العين

قومي برسم الأيلاينر بـ "وينج" مناسب لجفن العين.

ابتعدي عن الكحل الأسود، واعتمدي على الأبيض أو البيج.

اهتمي بتطبيق الماسكارا المكثفة، والمطولة للرموش، ويمكنك الاعتماد على رموش صناعية.

الشفاه

لابد من تهيئة الشفاه اولًا لترطيبها وتنعيمها باستخدام المرطبات والاسكرابات الطبيعية.

ضعي أحمد الشفاه الملائم للون بشرتك، وابتعدي عن الأحمر.

ثبتي أحمر الشفاة بالبودر الشفافة، مع وضع طبقة مرطب في النهاية.

لا تهملي استخدام مُثبت المكياج، عقب تطبيقه للاستمتاع باللـ "لوك" أطول فترة ممكنة.