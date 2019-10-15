طرق العناية بالتاتو الجديد

إذا حصلت على الوشم الذي تريده دائمًا، ويبدو لك مشرقا وملونا، عليك الآن العناية به للتأكد من عدم إصابتك بالتهاب الجلد.

أولا يجب أن ترسمي التاتو عند فنان الوشم الموثوق به.

وفيما يلي خطوات العناية بالتاتو بعد رسمه، بحسب موقع "ويب مد" الطبي.

يعتقد أطباء الأمراض الجلدية أن كل شخص يحصل على وشم أيضًا يجب أن يحصل على تعليمات حول كيفية العناية به للوقاية من الالتهابات والمضاعفات الخطيرة.

خطوات العناية بالوشم الجديد

تأكد من تغطية الوشم الجديد بطبقة رقيقة من الضمادة.

انزع الضمادة بعد 24 ساعة.

اغسل الوشم بلطف بالماء والصابون المضاد للميكروبات واتركه حتى يجف.

ضع طبقة من مرهم مضاد للجراثيم مرتين في اليوم، لكن لا تضع ضمادة أخرى.

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اغسل منطقة الوشم بلطف عدة مرات في اليوم بالماء والصابون وجففها بلطف.

استمر في وضع مرطب أو مرهم بعد تنظيفه لإبقائه رطباً.

يجب عليك تكرار هذه العملية لمدة 2 إلى 4 أسابيع.

حاول أيضًا ألا ترتدي ملابس تلتصق بالوشم، وتجنب السباحة والشمس لمدة أسبوعين تقريبًا.

واتخذ الاستحمام بارد. لن يضر الماء الساخن فقط، ولكنه يمكن أيضًا أن يتلاشى التاتو.

إذا كان الوشم ينثر قليلاً أو يطور طبقات صلبة، فلا تقلق. انه عادي. ولكن لا تختره أو تخدشه أو تقشره أبدًا.

قد تصاب بالعدوى أو تزيل اللون.

إذا كنت تعتقد أن الوشم الخاص بك مصاب بالالتهاب، أو لا يشفي بشكل صحيح، فاستشر طبيبك.