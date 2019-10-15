كيفية تنظيف المجوهرات الفضية

الفضة من المعادن التي تستخدم في العديد من المجالات، فهى متعددة الاستخدامات، فتجذب العديد من الفتيات نظرًا لكونها ذات بريق ناعم، ما يجعلها من المجوهرات الجميلة، ولكن تقع الفتيات في مأزق كيفية تلميعها واسترجاع بريقها بين الحين والآخر.

وإليك وصفات طبيعية لإسترجاع لمعان الفضة، بحسب موقع"مايو كلينيك".

الماء الساخن وبخاخ التنظيف

يتم مزج الماء الساخن، مع بعض القطرات من بخاخ التنظيف في وعاء عميق، ووضع الآساور والإكسسوارات أساورها، فسوف تحصلِ على نتيجة جذابة.

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وصفة الخل

تتم إذابة 4 ملاعق صغيرة من صودا الخبز في نصف كأس من الخل، ثم نقع الخاتم في المزيج لمدة 3 ساعات، ثم شطفه بالماء البارد، وتركه إلى أن يجف.

وصفة بلسم الشعر

يتم وضع القليل من بلسم الشعر على قطعة قماش، ثم فرك الخاتم بها إلى أن ينظف تماماً ويستعيد لمعانه.