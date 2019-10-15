طريقة عمل عصير عنب بالليمون والنعناع المنعش

عصير العنب له قواعد معينة، ويمكن إضافة بعض النكهات له، والتي تجعله شهيا ومنعشا، ومن بينها عصير العنب بالنعناع والليمون.

ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضيره، ويمكن إعطائه للأطفال في المدرسة كبديل صحي عن العصائر المعلبة، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة.

المقادير

عنب أحمر.

سيرب نعناع، أو شربات النعناع.

عصير ليمون فريش.

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طريقة التحضير

يوضع العنب الأحمر في الخلاط الكهربائي، ويضاف إليه سيرب النعناع.

يضرب العنب نصف ضربة في الخلاط، ثم يضاف عصير الليمون.

تخليط جميع المكونات في الخلاط.

يمكن إضافة سكر حسب الرغبة.

يوضع في الثلاجة، ويقدم باردا.