"مفيش أعياد ميلاد".. حساب إيمي طلعت زكريا يتحول لدفتر عزاء

منذ وافته المنية، وابنة الفنان طلعت زكريا تكرر رثائها لوالدها مرارا وتكرارا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حتى وصل الأمر إلى تخليها عن الاحتفال بعيد مولدها بعد وفاة والدها، وكذلك نشرها مواعيد زيارة المقابر، وهو ما تفاعل معه كثير من متابعيها، حيث تحول حساب إيمي طلعت زكريا لدفتر عزاء.

إيمي طلعت زكريا تعلن وفاته عبر "إنستجرام"

كانت البداية مع وفاة طلعت زكريا هو إعلان إيمي طلعت زكريا وفاته عبر "إنستجرام"، ومنذ تلك الصورة التي نشرتها ترثي والدها، حيث قالت في تعليقها عليها، "مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنه ااااااااه ياقلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاط"، وبدأت سلسلة جديدة من نشر كل ما يتعلق بوفاة والدها.

صورة نعش والدها

تحدثت كذلك عن لحظة حمل شقيقها لجثمان والدها، خلال جنازته، وشاركت ذلك بصورة عبر "إنستجرام"، وأظهرت الصورة التي نشرتها شقيقها حاملا النعش وكتبت في تعليقها عليها، "عن اللحظه اللي بشوف قدامي فيها أخويا شايل أبويا إحساس عمره ما يتوصف بكلام".

وأكملت داعية لأبيها الفنان الراحل طلعت زكريا، "الصورة دي بألف معنى بتلخص كل الكلام اللهم أبدله بدارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله، كله خير من عندك يارب، الصبر".

إيمي طلعت زكريا لن تحتفل بعيد ميلادها بعده

نشرت إيمي طلعت زكريا صورة قديمة لها برفقة والدها في عيد ميلادها وهي صغيرة، وقالت إنها لن تحتفل به مجددا طالما أن والدها ليس معها، حيث كتبت، "عيد ميلادى كمان كام يوم وعد عليا عمرى ما هحتفل بى من بعد ما كنت بتحتفل معايا بيه كل سنه لغاية السنة اللى فاتت انت قلبك حاسس يا حبيبى لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادي قبل ما تموت بـ ٤ أيام علشان مش هتكون معايا ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يابابا".

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مواعيد زيارة القبر

طلبت إيمي طلعت زكريا من متابعيها مشاركتها زيارة مقبرة والدها بالإسكندرية، لقراءة الفاتحة والدعاء له، وأعلنت إن ذلك يوم الجمعة القادمة، ودعت لوالدها بالرحمر والمغفرة.

حساب إيمي يتحول لدفتر عزاء

ومع كل منشور أو صورة جديدة لإيمي طلعت زكريا، تتحول التعليقات عليه إلى دفتر عزاء، تواسيها في مصابها، ويبدأ آلاف المتابعين في مشاركتها الأحزان، بالدعاء للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة والدعاء لها بالصبر.

وفاة طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.