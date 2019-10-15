تخفض الكوليسترول.. أطعمة غنية بأوميجا 9 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعد أوميجا 9 بمثابة أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وتعتبر هذه الأحماض أكثر وفرة في الغالبية العظمى من خلايا الجسم، ويساعد تناولها على اكتساب العديد من الفوائد الصحية مثل تحسين حساسية الإنسولين وخفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات التي يمكن أن تسبب أمراض خطيرة. لقراءة المزيد عن: تخفض الكوليسترول.. أطعمة غنية بأوميجا 9.. اضغط هنــــا.

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