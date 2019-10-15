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الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد يعزيان في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي.

فقد قام سموهما، عصر أمس، بزيارة مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، حيث قدما صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أنجال وذوي الفقيد، راجين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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