الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد يعزيان في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد يعزيان في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي.

فقد قام سموهما، عصر أمس، بزيارة مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، حيث قدما صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أنجال وذوي الفقيد، راجين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.