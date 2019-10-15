الامارات | منصور بن طحنون يعزي في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن طحنون يعزي في وفاة الضعيف بن غدير الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم الضعيف بن غدير الكتبي. وأعرب الشيخ الدكتور منصور بن طحنون، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مرغم في دبي، مساء أمس، لأنجال وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم.. داعياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر والسلوان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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