الامارات | «جوكر» في صدارة الإيرادات بـ 55 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوكر» في صدارة الإيرادات بـ 55 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم الجريمة والدراما والإثارة «جوكر»، إيرادات دور السينما الأميركية، للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما، أمس. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته خواكين فينيكس، وروبرت دي نيرو، وزازي بيتز، إيرادات بلغت 55 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا والأسرة «ذا آدامز فاميلي»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته أوسكار إيزاك، وتشارليز ثيرون، وكلوي جرايس موريتز، محققاً إيرادات بلغت 30.29 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الحركة والدراما والخيال العلمي «جيميناي مان»، الذي يشارك في بطولته ويل سميث، وكلايف أوين، وماري إليزابيث، وينستد، محققاً إيرادات بلغت 20.5 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا «أبومينابل»، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلوي بينيت، وألبيرت تساي، وتنزينغ نورجاي ترينور، محققاً إيرادات بلغت 17.6 مليون دولار.

وحلّ في المركز الخامس فيلم الدراما «داونتون آبي»، الذي يشارك في بطولته ميشيل دوكري، وتوبينس ميدلتون، وماغي سميث، محققاً إيرادات بلغت 9.4 ملايين دولار.