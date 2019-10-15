الامارات | «كن معنا.. إكسبو دبي 2020» يحتفي بتاريخ الإنجازات البشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كن معنا.. إكسبو دبي 2020» يحتفي بتاريخ الإنجازات البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع نجم الغناء العربي وسفير «إكسبو 2020 دبي»، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صوته للفيديو الجديد من «إكسبو 2020»، «كن معنا»، الذي يحتفي بتاريخ الإنجازات البشرية المبهر، ويستشرف ما سيتحقق من إسهامات مستقبلية في مجالات الفنون والموسيقى والأزياء والعلوم، وغيرها من ميادين الفكر والإبداع البشري.

وسيؤدي صوت النسخة الدولية من هذا الفيديو، التي تُعرض باللغة الإنجليزية، مغني الراب والمنتج العالمي «ويل آي إم»، الحاصل على سبع جوائز غرامي، وجائزة الموسيقى الأميركية ثماني مرات، وأحد مؤسسي فرقة ذا بلاك آيد بيز. ويوضح فيديو «كن معنا» الطرق التي يخطط بها «إكسبو 2020» للإسهام في هذا الإرث الإنساني الهائل، ويتضمن لقطات سينمائية سريعة، تسرد العديد من المحطات التاريخية في رحلة الإبداع البشري، مثل اكتشاف قوانين الجاذبية، وبناء الأهرام، وتمكن الإنسان من التنقل بالطائرات.

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وبعد الانتهاء من عرض اللحظات الرائدة في ماضي البشرية، يدعو «إكسبو 2020» الجميع ليكونوا موجودين، ليشهدوا الموجة المقبلة من الإبداع البشري، عندما يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في 20 أكتوبر 2020.

وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «يجسد الفيديو روح العزم والنبوغ الإنساني الذي قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وإلى الاختراعات والابتكارات التي ستشكل مستقبلنا. هذه العاطفة، وهذا الشعور المتفائل بالضبط، هو ما نتطلع إلى تحقيقه في (إكسبو 2020 دبي)، لجمع العالم وإلهامه ابتداء من 20 أكتوبر 2020». وسيمنح «إكسبو 2020»، الذي يقام على مدى ستة أشهر، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ملايين الناس الفرصة لزيارة 192 بلداً، والتعرف إلى شتى التقاليد والثقافات والإنجازات، واستكشاف حلول واقعية للتحديات العالمية الحالية المتصلة بموضوعات الفرص والتنقل والاستدامة، في مكان واحد.

وسيخوض زوار إكسبو رحلة فريدة من الاكتشافات، من خلال المعارض التفاعلية والعروض الحيّة، والأنشطة الترفيهية، والنقاشات البناءة والمنتديات التعليمية، التي تسعى لتغيير أفكارهم، وتحفيزهم ليصبحوا صناعاً للتغيير الإيجابي، ويشاركوا في صنع مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن تأتي 70% من الزيارات الـ25 مليون المرتقبة له من خارج دولة الإمارات.