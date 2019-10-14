طالبات "الخلع" يثرن على "اقتراح مخاليف": "ننتحر ولا نموت أجوازنا؟"

تتعدد قضايا الخلع داخل أروقة المحاكم، ويكون محطة الزوجة الأخيرة لاستحالة الحياة بينها وبين زوجها.

وقدم النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، حزمة من التعديلات على قانون الآحوال الشخصية، وتشتمل التعديلات التى سيتقدم بها على سن حضانة الطفل، حق الرؤية والاستضافة للأباء، وحالات الخلع وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي" فقط.

وأثار المقترح الأخير غضب طالبات الخلع في المحاكم، معبرين عن استحالة مناقشته، وذكرت ليلى حمدى، تقيم دعوى خلع بسبب اعتداء زوجها عليها بالضرب ورفضه تطليقها: "أنا فكرت في الخلع بعد سنين من الضرب والإهانة أدام عيالى ولما رفض يطلقنى خلعته مينفعش يبقى الخلع قاصر بس على الضعف الجنسى".

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3 سنوات قضتها نورهان.ط، 35 عامًا، في المحاكم، وبعد فشل محاولاتها لجأت للخلع بعد علمها بخيانة زوجها لها: "أنا رفعت قضية خلع على زوجى علشان اخلص من خيانته ليا المستمرة المفروض لما جوزي يخوني أعمل ايه وهو رافض الطلاق، مستحيل المقترح ده يتنفذ لأنه فيه ظلم للست وبيسلب حقوقها".

وأضافت منال طه، تقيم دعوى خلع ضد زوجها بسب استحالة الحياة بينهما لتدخل والدته المستمر في حياتهما بعد مرور عام على زواجهما، "مستحيل الاقتراح ده يتنفذ هو أي حد عند تجربة في حياته يطلع مقترح لقانون الأسرة".

وتساءلت: "لما الخلع يبقى قاصر على الضعف الجنسي بس يبقى لما الزوج يرفض يطلقها تنتحر ولا تموت جوزها؟".