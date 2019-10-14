صور.. فعاليات المشاركة في ملتقى البرلس للرسم على الحوائط والمراكب

شاركت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، كنائبة عن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، في ختام فعاليات ملتقى البرلس الدولي السادس للرسم على الحوائط والمراكب، بمشاركة 40 فنانا تشكيليا متعددي الجنسيات من 18 دولة من أنحاء العالم.

جاء هذا بحضور الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، والدكتور الفنان عبدالوهاب عبد المحسن، رئيس مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، للثقافة والفنون والتنمية، ورئيس المهرجان ومؤسس ملتقي البرلس الدولى للرسم على الجدران والمراكب.

وتقدمت الدكتورة هدى الطنباري، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لدعمه الدائم ومساندته لنشاط فرع المجلس بالمحافظة.

كما شكرت الدكتور الفنان عبدالوهاب عبد المحسن على الفكرة المبتكرة للملتقى واستخدامه القوة الفنية في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المجتمع.

وعبرت عن سعادتها بتخصيص ملتقى هذا العام للتركيز على قضايا النمو السكاني والصحة الإنجابية و زيادة الوعي بأشكال العنف ضد المرأة، وهذه القضايا محل اهتمام القيادة السياسية والمجلس القومي للمرأة.

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كما شكرت صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعمه للمبادرات المتميزة ولمساندتة للمؤسسة، حتى خرج الملتقى بهذه الصورة المشرفة.

وأكدت مقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، أن الفن يلعب دورا كبيرا في تشكيل الفكر والوجدان والارتقاء بالسلوك، وغرس القيم، فالفن هو القوة الناعمة، التي تمتاز بها مصر عبر العصور وتحمل تأثير بالغ الأهمية في نفوس الجميع، لما له من دور فى رفع الوعي المجتمعي والتعريف بقضايا المجتمع بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص.

كما يعد الفن أداة للتفاهم العالمي، وقد أتاح الملتقى الفرصة للتعريف بالثقافة المصرية والتراث الشعبي من خلال مشاركة أكثر من 40 فنانا من مصر ودول العالم فى أعمال الملتقى.

وأشارت الدكتورة هدى الطنباري إلى أحدث نشاط للمجلس، والذي يجري حاليا في قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ وهي المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، التى اطلقها المجلس على مستوى جميع المحافظات.

وتستهدف توعية السيدات في جميع المحافظات بأهمية المساهمة فى كافة المجهودات، التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات، التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

واختتمت كلمتها متمنية النجاح للملتقى فى جميع دوراته القادمة، واقترحت أن يتضمن كل عام التركيز على قضية من قضايا المرأة، وفي الختام جرى تسليم المجلس درع الملتقى تقديرا لجهوده في النهوض بأوضاع المرأة المصرية.