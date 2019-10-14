"رد على أحمد إبراهيم".. أنغام برفقة أبنائها ودون زوجها: "دول حبايبي"

عبر مناصتها المختلفة على "السوشيال ميديا"، شاركت الفنانة أنغام صورة عائلية لها مع متابعيها وجمهورها، وذلك عبر "فيسبوك"، و"إنستجرام".

وظهرت الفنانة أنغام برفقة نجليها، الأكبر والصغير، وذلك دون زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وبعد الخلافات الناشبة بين نجلها الأكبر وزوجها، وكتبت أنغام في تعليقها على الصورة عبر "فيسبوك"، "حبايبي"، فيما لم يظهر أحمد إبراهيم فيها.

وربطت بعض تعليقات المتابعين بين الصورة التي اختفي منها زوجها أحمد إبراهيم، وقلة ظهوره الأخير مع أنغام، خاصة بعد عودته لزوجته الأولى ياسمين عيسى، فقال أحمد المعلقين، "ربنا يحفظهم ليكي، بس أكيد الصورة دي رد ع الكلام ال كتبه أحمد إبراهيم لما قال مبروك للعظيمة أنغام كما لو كان بيتكلم عن حد غريب ومقالش مراتي أو حبيبتي، خايف يزعل الأولى أو عامل حسابه يرجعلها تاني أو لسه بيحبها".

خلافات نجل أنغام وأحمد إبراهيم

وتأتي تلك الصورة التي تنشرها أنغام بعد أسابيع من خلافات كثيرة نشبت بين نجل أنغام عمر، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ووصل الأمر إلى تحدث نجلها عنها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وقال مصدر مقرب من الفنانة أنغام إن عمر رفض فكرة زواج والدته برجل متزوج وطلب منها الانفصال عنه فورا، إلا أنّ الأمور تفاقمت وانتهت برحيل عمر عن منزل والدته، بينما رفض إبراهيم البقاء في منزل زوجته وبقي في الاستوديو الخاص به.

وقال عمر عن زوج أنغام، "نعم أنا لديّ مشاكل مع هذا الشخص لأسباب عديدة، لكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي رغم كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتا مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".