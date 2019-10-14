مخاطر متعددة لسقوط طفلك على الأرض.. متى تتوجه للطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
من الممكن أن يسقط الأطفال على الأرض، خاصة أثناء النوم، ولا يؤدي ذلك إلى أضرار حادة، لكن في بعض الحالات، يستدعي الأمر الذهاب إلى الطبيب فورًا.
وفي حالة وقوع الطفل وتعرضه لإصابة في الرأس أو الحبل الشوكي، فمن الممكن أن يسبب ذلك مضاعفات صحية خطيرة، وعندما تظهر بعض الأعراض على الطفل، فإن ذلك يشير إلى مشكلة تتطلب زيارة الطبيب.
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