ملابس صديقة للبيئة بأسبوع دبي للموضة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

حرصت مصممة الأزياء البريطانية الهندية "باف تايلور" على أن تكون مجموعتها الجديدة صديقة للبيئة بأسبوع الموضة العربي بدبي، للحفاظ عليها وحماية البشرية.

واتسمت مجموعتها بالطابع البسيط والألوان الناعمة التي تنوعت بين درجات الباستيل والأبيض والأصفر الفاتح والرمادي، فهي استخدمت في التصاميم الموارد المستدامة والنهج الأخلاقي في الانتاج .

ونشرت "باف تايلور" تصاميمها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فحملت مجموعتها شعار مبادرة العلامة الخضراء" AFC Green Label" وهى عبارة عن مبادرة من مجلس الأزياء العربي لدعم كل من المصممين الإقليميين والدوليين الذين يستوفون معايير "العلامة الخضراء" بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.