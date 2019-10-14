إطلالات النجمات المحتشمة في حفل صناعة الترفيه ودينا الشربيني تخالف القواعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - وسط حضور ضخم جمع عمالقة الفن ورواد الترفيه حول العالم من شتى المجالات، كرَّم منتدى صناعة الترفيه العالمي عدداً من الفنانين والرواد، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

نوال الزغبي



وتألق في الحفل عديد من النجمات اللواتي ارتدين أزياء محتشمة، تناسب طبيعة المجتمع السعودي، وظهرن بموديلات أنيقة، وألوان جذابة، غلب عليها الأسود الفخم.



باستثناء الفنانة المصرية دينا الشربيني التي كانت برفقة الفنان عمرو دياب ،وأثارث جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بـ فستانها القصير، الذي لفت انتباه جميع مَن شاهد الحفل.

دينا الشربيني



ارتدت دينا فستاناً أسود قصيراً أعلى الركبة، امتاز بصيحة الكم الواحد، ونسَّقت معه "كلاتش" باللون الأسود، وانتعلت حذاءً أنيقاً بكعب عالٍ، واعتمدت تسريحة الشعر المموَّج المنسدل على كتفيها، ووضعت لمسات بسيطة من المكياج، وأكملت أناقتها بمجوهرات من الألماس.

يسرا



أبرز الإطلالات



ارتدت الفنانة يسرى فستاناً أسودَ طويلاً مزيناً بقماش شفاف أعلى الكتفين، بينما تجمَّلت مهيرة عبدالعزيز بفستان أسود، زُيِّن بزهور أعلى الكتفين وترتر لامع، وظهرت الفنانة القديرة سعاد عبدالله ببنطال أسود وبلوزة طويلة سوداء مزيَّنة بالأحمر، وتألقت الأختان لجين وأسيل عمران بفستانين طويلين باللون الأحمر، نسَّقتا معهما حقائب ومجوهرات فضية مذهلة، وحضرت الفنانة نوال الزغبي ببلوزة فضية مزيَّنة بلمعة وتنورة لامعة بذيل، فيما أطلت الفنانة رجاء الجداوي بفستان طويل بدرجة مميزة من الأخضر ونقوش في الأكمام، واختارت الفنانة ديانا حداد فستاناً أسودَ، صمِّم من قماش شفاف في الأكمام، وزيَّنته نقط بطريقة أنيقة وحزام خصرٍ، وخالفت القواعد الفنانة دينا الشربيني بارتدائها فستاناً أسودَ قصيراً بكم واحد زيَّنته أزرار ذهبية في المنتصف، وأكملت إطلالتها بعقد فضي، بتصميم بسيط وإسوارة ناعمة.

ديانا حداد

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