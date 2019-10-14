"طرق الأبواب" بكفر الشيخ: 16448 مستفيدا في اليوم الثاني

تستمر اليوم بمحافظة كفرالشيخ، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة".

وتمتد على مدار أربعة أيام في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2019، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات، التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي، لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة، خلال اليوم الثاني، في الوصول إلى 16448 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى كفر عسكر ومنية مسير وسنتماى والخضيري والمرابعين والروضة ومحلة موسي بمركز كفرالشيخ وقري الكفر الشرقي والمناوفة والحلافي والتفتيش بمركز الحامول وقري روس الفرخ وحازق وابوبدوى والناصرية بمركز بيلا بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والواعظات والراهبات والمتطوعين مع الفرع.

وعلى هامش الحملة جرى تصوير ٢١٩ بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في قرى محلة موسى والروضة بمركز كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.