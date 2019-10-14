"القومي للمرأة" يواصل فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بالغربية

يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، بجميع محافظات الجمهورية، والتي تحمل شعار "بلدي أمانة"، وتمتد على مدار أربعة أيام.

تستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة خلال، اليوم الإثنين، في الوصول إلى 41300 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامي مكتب الشكاوى.

وعلى هامش الحملة، جرى عقد ندوة بمركز شباب محلة زياد لعدد 200 ،كما تم طرق الأبواب بقرى كفرالصارم،مجول،محلة زياد،الراهبين مركز سمنود .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.