بعد ضحكة "مو" على "كوميك أم مكة".. مواقف أثارت الجدل بسبب محمد صلاح وزوجته

أصبحت ماجي، زوجة اللاعب العالمي محمد صلاح جزء أصيلا من ظهوره حتى في عمله، وكانت هي الوجه الأبرز في حملته الدعائية الأخيرة، بأمر رواد "السوشيال ميديا"، والذين كانوا يتساءلون عن وجودها ورأيها بينما زوجها في جلسة تصوير على غلاف مجلة "GQ" مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو.

احتلت ماجي كذلك "كوميكس"، الفيسبوك والصفحات الساخرة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تعليق صلاح على إحداها بـ"إيموجي" ضاحك، وذلك من حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وهذا ليس الموقف الأول الذي يجمع صلاح وزوجته أو تثار بسببه حالة من الجدل والحديث في "السوشيال ميديا"، وفيما يلي أبرز المواقف.

أول ظهور لماجي

ناظرة في هاتفه المحمول، هكذا ظهرت ماجي ووصفها رواد "فيسبوك"، بأنها "الست المصرية الأصيلة، التي تتجسس على هاتف زوجها"، وكان ذلك في مدرجات ملعب "آنفلد"، في مباراة غاب عنها صلاح للإصابة، وكتب صلاح عنها، "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، بعد الجدل المثار حول نظرها في هاتفه المحمول.

العبوس في وجه صاحب السعادة

ظهرت ماجي بجانب زوجها في السيارة خلال شهر أبريل 2018، وانهالت عليها تعليقات ساخرة، بسبب ما اعتبروه "العبوس" في وجه زوجة "صاحب السعادة المصري".. السخرية من زوجة صلاح دفع العديد من نشطاء "فيس بوك" للدفاع عنها، مشددين على أن الصورة التقطت "دون علمها"، وأنها غير مطالبة بالضحك طوال الوقت دون مناسبة.

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ماجي أفضل مثال للحجاب

خلال تسلم محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" في الموسم 2018/2017، كانت ماجي موجودة لتدعمه، ولكنها لفتت انتباه الجميع بلباسها المحتشم، والذي قيل عنه عبر "السوشيال ميديا"، "أفضل مثال للحجاب السليم".

ماجي تخسر وزنها

ببنطلون من اللون الأسود الضيق، وبلوزة بيضاء وحجاب من اللون الموف ظهرت ماجي زوجة صلاح معه في الملاعب، وخطفت الانظار إليها بحجابها المحتشم، وكذلك بقدانها الكثير من وزنها، وهو ما قال عنه البعض الوجه المثالي لصلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح قد أثار الجدل مؤخرا بجلسة تصوير مع إحدى عارضات الأزياء وكانت ماجي كذلك واحدة ممن يتسائل الجمهور عن رأيها فيها.