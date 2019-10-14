خلال 30 دقيقة.. طريقة طبيعية فعالة لعلاج الشعر التالف في المنزل

تبحث العديد من الفتيات عن طرق فعالة لعلاج الشعر التالف، باحثات عن وسائل طبيعة واقتصادية، للحصول على شعر مثالي، كبدائل آمنة للمنتجات الكميائية باهظة الثمن.

ويعد الشوفان أحد أفضل العناصر الطبيعية المغذية للشعر، لأنه يتكون من البروتين اللازم لإصلاح الشعر التالف، فضلا عن أنه يحافظ على أطرافه ناعمة، بحسب ما ذكره موقع the beauty madness

وفيما يلي خطوات إعداد ماسك الشوفان في المنزل، وفقا لما ذكره الموقع:-

مكونات ماسك الشوفان لعلاج الشعر

1/4 كوب شوفان مطحون

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1/4 كوب حليب بارد

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة تحضير ماسك الشوفان لعلاج الشعر

تمزج جميع المكونات، وتقلب جيدا، وتوضع على الشعر المبلل لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء البارد، يتم تكرار القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم حريري.