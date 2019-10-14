طالبة بالجامعة المصرية اليابانية تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهلت الطالبة خلود منسى، الطالبة بالفرقة الثانية بقسم الهندسة الصناعية والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد حصولها على ميدالية فضية في بطولة الشراع الإفريقية «طراز ليزر ريديال» والتي أقيمت بالجزائر.

وهنأ الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، خلود منسى بتأهلها إلى الأولمبياد وهو ما يعد أنجازاً كبيرا، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب المتميزين رياضيا، بالإضافة إلى اهتمامها بالجانب الترفيهي جنباً إلى جنب مع المستوى العلمي الراقي، الذي تقدمه الجامعة، بهدف تخريج طالب متميز.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعة تضم مبنى للأنشطة الطلابية بمقر الجامعة ببرج العرب بالإسكندرية مقام على مساحة 1300 متر مربع ويضم ملعب اسكواش، حمام سباحة مغطى، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة بلياردو، وصاله تنس طاولة بالإضافة إلى ملعبين للتنس الأرضى وثلاثة ملاعب للكرة الخماسية.

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ويذكر أن الجامعة المصرية اليابانية تقدم العديد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين رياضياً وغيرها من المنح المقدمة للطلاب.