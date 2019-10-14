أيمن لحموني يُبهر الحضور في عرضه الأخير.. وأروى جودة عروسٌ فوق العادة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مُصمم الأزياء السوري أيمن لحموني، أحدث مجموعاته من فساتين السواريه لموسم خريف وشتاء 2020، بحضور عددٍ كبيرٍ من نجوم الفن في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت لمسات لحموني المُفعمة بالأنوثة والسحر، وتميّزت تصاميم المجموعة التي تم عرضها بتنوع تطريزها والطابع الملكي الذي زاد التصاميم جرأة وجاذبية إضافةً للتفاصيل الأنثوية.

وتضمّنت المجموعة التي تحمل اسم Majestic أربعةً وثلاثين فستانًا، من ضمنهم فستانين زفاف بالإضافة إلى فستان الختام الذي أظهر عشق المصمم في إبراز العروس في حالة من الأنوثة والجاذبية والنعومة.

وتنوّعت الألوان من الأسود حتى البنفسجي، بينما كانت الألوان الأكثر بروزًا الأسود والأحمر والبترولي، مع استخدام التطريز السوري الشهير بجاذبيته.

واستخدم لحموني أقمشةً فاخرةً مثل الشيفون والساتان والمخمل والتول والريش والأقمشة المطرزة يدويًا بالأحجار، ليجعل من المرأة أميرة واثقة من جمالها.

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وكانت الفنانة المصرية أروى جودة نجمة العرض، حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض شديد الأناقة، ووضعت تاجًا كبيرًا وطرحةَ زفافٍ طويلةً على رأسها، وتزيّنت بمكياج قوي ومجوهرات ماسيّة، في إطلالة حازت على إعجاب جميع الضيوف.

وأحيا الحفل الفنان اللبناني راغب علامة، حيث قدّم باقةً كبيرةً من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الحضور.