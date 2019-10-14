نمط الفستان الذي سيحظى بشعبيّة واسعة خلال عام 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد شهر الموضة العالمي ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة للأزياء والإكسسوارات، ولاحظنا على منصّات ربيع وصيف 2020 بروز نمط غير متوقّع من الفساتين الربيعية التي تميّزت بطبقات إضافية من القماش.

وشوهدت الفساتين الطويلة والمتدفّقة في كلّ مكان وتميّزت بأطراف منسدلة على الأرض، فبرزت في عرض روكساندا فساتين طويلة من قماش حرير الكريب بياقة عنق عالية وكاب متدفق، أما لاكوست فقدّمت الفساتين الماكسي بنمط متعدّد الطيات وبألوان ربيعية مشرقة شملت الأصفر والأزرق البحري وأزرق الباستيل.

وبرز أيضًا خلال عرض جوناثان أندرسون فستان جميل متدفّق من قماش جيرسي بأكمام ماكسي منتفخة باللون الأزرق الفاتح، ومن جهة أخرى شهد مدرج L'Oréal، ظهور الفستان الماكسي بنمط واسع وطبقات إضافية من القماش وأكمام واسعة مزينة بالكشاكش وبطبعات الأزهار الربيعية.

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أما علامة كلوي فقدّمت الفستان الماكسي بقصّة الهالتر وبطبعة البولكا دوت وجيوب جانبية مثالية لحضور حفلات الزفاف خلال موسمي الربيع والصيف.

فيما يلي أجمل الفساتين المتدفقة التي رصدناها على منصّات ربيع صيف 2020 والتي يمكنك ارتداؤها بسهولة من أحذية البوت العسكري المكتنز، أو أحذية بوت تشيلسي الضيّقة.