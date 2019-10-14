الامارات | بالفيديو.. حسين الجسمي و"ويل آي آم" في فيديو لـ"اكسبو 2020"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حسين الجسمي و"ويل آي آم" في فيديو لـ"اكسبو 2020" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمنح نجم الغناء العربي وسفير إكسبو 2020 دبي، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صوته للفيديو الجديد من إكسبو 2020، "كن معنا"، الذي يحتفي بتاريخ الإنجازات البشرية المبهر ويستشرف ما سيتحقق من إسهامات مستقبلية في مجالات الفنون والموسيقى والأزياء والعلوم وغيرها من ميادين الفكر والإبداع البشري.

ويوضح فيديو "كن معنا" الطرق التي يخطط بها إكسبو 2020 للإسهام في هذا الإرث الإنساني الهائل، ويتضمن لقطات سينمائية سريعة تسرد العديد من المحطات التاريخية في رحلة الإبداع البشري مثل اكتشاف قوانين الجاذبية، وبناء الأهرام، وتمكن الإنسان من التنقل بالطائرات.

وبعد الانتهاء من عرض اللحظات الرائدة في ماضي البشرية، يدعو إكسبو 2020 الجميع ليكونوا موجودين ليشهدوا الموجة المقبلة من الإبداع البشري عندما يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في 20 أكتوبر 2020.

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وسيؤدي صوت النسخة الدولية من هذا الفيديو، التي تُعرض باللغة الإنجليزية، مغني الراب والمنتج العالمي "ويل آي آم"، الحاصل على سبع جوائز غرامي وجائزة الموسيقى الأمريكية ثماني مرات وأحد مؤسسي فرقة ذا بلاك آيد بيز.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي نجيب محمد العلي: "يجسد الفيديو روح العزم والنبوغ الإنساني التي قادتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وإلى الاختراعات والابتكارات التي ستشكل مستقبلنا. هذه العاطفة وهذا الشعور المتفائل بالضبط هو ما نتطلع إلى تحقيقه في إكسبو 2020 دبي – لجمع العالم وإلهامه ابتداء من 20 أكتوبر 2020".

"نحن متحمسون للإفصاح عن تفاصيل أكثر بشأن ما سيشهد الزوار عندما يأتون إلى إكسبو 2020 دبي. نسعى إلى تشجيع الناس من جميع أنحاء العالم على المجيء إلى هنا ليتعلموا ويكتشفوا كيف يساعد التعاون وروح الابتكار في جعل العالم مكانا أفضل".