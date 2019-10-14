صيحة الحقائب الصغيرة جداً لموسم ربيع 2020

ستكون الحقيبة الصغيرة جداً "Le Chiquito" من Jacquemus ، من أهم صيحات ربيع 2020. وكانت المدونة اللبنانية أليس عبد العزيز قد أثارت الجدل الواسع حول هذه الحقيبة ، بعد ما نشرت فيديو وهي تتحدث عن محتواها، خاصة وأنها تكاد تبدو غير مرئية ، لذلك، رصدنا لكِ العديد من عروض الأزياء في أسبوع الموضة لربيع 2020 ظهور الحقيبة الصغيرة جداً، بشكل عصري ومميز.

حقيبة Barragan

وقد ظهرت الحقيبة الصغيرة جداً مع حقيبة بحجم طبيعي بنفس الإطلالة كما هي الحال في عرض Barragan.

حقيبة Marine Serre

أما في عرض Marine Serre، فقد ظهرت الحقيبة الصغيرة على شكل حقيبة الظهر، وقد علقت على اليد ولم تحمل كباقي الحقائب.

حقيبة Dolce & Gabbana

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وفي عرض Dolce & Gabbana ظهر العديد من الحقائب الصغيرة جداً، حيث كانت هناك الحقيبة التي علقت في اليد كالسوار الأكثر تميزاً.

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